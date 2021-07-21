Самара, 21 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате ДТП с КамАЗом на трассе в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM КамАЗ

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июля на автотрассе Самара — Бугуруслан. На 39 километре этой дороги столкнулись автомобили «Лада гранта» и КамАЗ.

«Водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с большегрузом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы водитель легкового автомобиля 1963 года рождения.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области при опрокидывании автомобиля пострадали два ребенка.