Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день в западной части США природные пожары бушуют на общей площади свыше 500 тыс. га. Об этом 21 июля сообщает на своем сайте Национальный межведомственный пожарный центр, который базируется в штате Айдахо.

geralt Лесной пожар

По информации центра, на данный момент в 13 штатах США зарегистрировано 83 крупных природных пожара, и общая площадь охваченных пожарами территорий составляет 523,5 тыс. га.

При этом указывается, что самая тяжелая ситуация с природными пожарами в настоящее время в штате Монтана, где их зафиксировано 20. Еще 18 лесных пожаров — в Айдахо, восемь — в Орегоне и по семь — в Калифорнии и Вашингтоне.

Отметим, с начала года из-за природных пожаров разной степени в США выгорело свыше 1 млн га земли.