Токио, 21 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Российские флаги разрешается использовать в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Флаг России

«Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Поэтому в ряде гостиниц в Токио, в которых размещены официальные делегации, присутствуют российские флаги.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены будут выступать на Играх как команда Олимпийского комитета России (ОКР). При этом разрешено использовать только сокращённый вариант названия на английском языке — ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.