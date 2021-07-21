Калуга, 21 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Калужской области изменена площадь памятника природы регионального значения «Дубравы в пойме р. Жиздры», расположенного в окрестностях населенных пунктов Думиничи, Лутовня и Чернышено Думиничского района. Работа по увеличению площади памятника природы, которая теперь составляет почти 453 гектара, ведется в рамках нацпроекта «Экология». Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Природный комплекс «Дубравы в пойме р. Жиздры»

В Калужской области малые фрагменты пойменных дубрав имеются не на всех реках. Их можно увидеть на реке Жиздра. Этот водоём со спокойным течением протекает по зандровым равнинам, имеет плоскую и широкую пойму и извилистое русло. Река образует большое количество стариц, промоин и болот в пойме. На возвышенных участках поймы или по ее границе формируются подобные дубравы. Их возникновению способствуют богатая аллювиальная почва, хороший температурный режим и относительная укрытость от зимних непогод долинными и плакорными лесами. У реки Жиздры растут пойменные дубравы двух типов — редкостойная лугово-опушечная светлая дубрава и «темная дубрава». Возраст деревьев колеблется от 70 до 200 лет. Для них характерен высокий уровень ландшафтного и биологического разнообразия. В их границах произрастает 445 видов растений, обитает 343 вида беспозвоночных, один вид миног, 31 вид рыб, 10 видов земноводных, пять видов пресмыкающихся, 89 видов птиц и 40 видов млекопитающих. Например, в реке Жиздре можно встретить краснобрюхую жерлянку, речную выдру и русскую выхухоль, на пойменных лугах — касатик (ирис) сибирский, шашечницу красную и серого журавля, а в самих дубравах — ластовень ласточкин, зверобой волосистый.

«Дубравы в пойме р. Жиздры» — достаточно редкие и нуждаются в охране. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Малонарушенный природный комплекс имеет большое эстетическое, научное и рекреационное значение, в том числе для сохранения биологического разнообразия региона. Пойменные дубравы на реке Жиздра также являются важной частью орнитологической территории России», — отметил руководитель ведомства Владимир Жипа.