Москва, 21 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В мире около 1,5 млн детей потеряли как минимум одного родителя, бабушку или дедушку, а также опекуна из-за COVID-19. Соответствующий выводы ученых в журнале The Lancet.

Сергей Виноградов. Сироты

«Полученные нами значения потерь являются лишь минимальными оценками — реальное число детей, потерявших одного или сразу двух кормильцев, может быть на самом деле на порядок выше», — говорится в статье.

Отмечается, что распространение новых штаммов и замедление вакцинации может привести к тому, что число «коронавирусных» сирот может вырасти еще на несколько миллионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио заявил, что Всемирная организация здравоохранения преследует цель вакцинировать к сентябрю 70% населения в каждой стране.

Гебрейесус призвал правительства стран достичь этой цели совместно и добавил, что для этого потребуется 11 млрд вакцин.

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