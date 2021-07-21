Учёные назвали число осиротевших из-за COVID-19 детей в мире
Москва, 21 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В мире около 1,5 млн детей потеряли как минимум одного родителя, бабушку или дедушку, а также опекуна из-за COVID-19. Соответствующий выводы ученых в журнале The Lancet.
Отмечается, что распространение новых штаммов и замедление вакцинации может привести к тому, что число «коронавирусных» сирот может вырасти еще на несколько миллионов.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио заявил, что Всемирная организация здравоохранения преследует цель вакцинировать к сентябрю 70% населения в каждой стране.
Гебрейесус призвал правительства стран достичь этой цели совместно и добавил, что для этого потребуется 11 млрд вакцин.
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