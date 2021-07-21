Киев, 21 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Украинский спутник может быть выведен на орбиту Земли до конца 2021 года. Об этом заявил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Андрей Колесник в эфире радио «Громадське».

U.S. Air Force Спутник

По его словам, подготовительные работы ведутся согласно графику. Чиновник также выразил надежду, что американская компания SpaceX также сработает без задержек.

«По графику — это декабрь этого года. Мы надеемся, что график от SpaceX будет такой, который был запланирован», — добавил Колесник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГКАУ Владимир Тафтай заявил о планах создать украинскую «спутниковую группировку», состоящую из семи космических аппаратов.