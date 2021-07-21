Барнаул, 21 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 21 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 712 (+1 за последние сутки), из них 210 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за последние сутки).

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки: сцепка S- белка «короны» вируса и рецептора

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Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3749 человек, причём 18 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 688 человек, +33 за последние сутки) и ОРВИ (36 441 человек, +235 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3034 детей (+24 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (59 364 человека, +273 за последние сутки) новый вирус победили 48 134 человек (всего +88 за последние сутки).

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