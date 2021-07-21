Кызыл, 21 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле полицейские изъяли у местной жительницы годовалую девочку, находившуюся в социально опасном положении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ранее в соцсетях появился ролик, на котором запечатлена предположительно пьяная женщина с ребёнком на руках.

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В ходе проверки правоохранители установили личность «героини», которой оказалась 36-летняя женщина, ранее лишённая родительских прав в отношении троих детей.

«В связи с нахождением в социально опасном положении сотрудники полиции изъяли годовалую девочку у матери и поместили в Республиканскую детскую больницу, где ребёнок будет находиться под наблюдением врачей до полного разбирательства», — отметили в ведомстве.