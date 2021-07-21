Кыштым, Челябинская область, 21 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области 62-летний автомобилист допустил наезд на семилетнего мальчика. Ребёнок скончался на месте, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фото предоставлено ГИБДД. На месте гибели ребёнка в Кыштыме

Трагедия произошла вечером 20 июля. По данным следователей, гражданин ехал по улице Мира и при повороте на другую улицу сбил юного велосипедиста.

В отношении водителя полиция завела уголовное дело. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.