Уфа, 21 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Положение о конституционном совете предлагают включить в конституцию Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что этот совет намерены учредить в связи с предстоящим упразднением конституционного суда Башкирии.

«В соответствии с поправками в Конституцию Российской Федерации, из российской судебной системы исключаются конституционные и уставные суды субъектов. Согласно федеральному конституционному закону, они должны быть упразднены в срок до 1 января 2023 года. Вместе с тем субъекты Российской Федерации получают возможность создавать конституционные советы. Это прерогатива региональных парламентов. Соответствующая норма найдет отражение в Конституции Республики Башкортостан», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что конституционный совет будет анализировать законодательство на предмет его соответствия букве и духу конституции Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в первом чтении приняли поправки в конституцию республики.