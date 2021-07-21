Токио, 21 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В центре столицы Японии за два дня до начала Олимпиады — 21 июля — открылся Токийский пресс-центр.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Как уточняет ТАСС, Токийский пресс-центр был создан силами администрации японской столицы.

Также предполагается, что этот пресс-центр станет главным поставщиком информации о летней Олимпиаде для СМИ с позиции принимающей соревнования столицы Японии. В связи с этим организаторы Олимпийских игр главный упор будет сделан на их социально-культурную составляющую и всего происходящего вокруг них.

При этом отмечается, что из-за пандемии коронавируса и действующего из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Токио режима чрезвычайной ситуации, Токийский пресс-центр был сделан организаторами максимально онлайн-дружелюбным. Аккредитованные журналисты смогут получать всю информацию в полном объеме на специальном сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК) избрана Николь Хевертц из Арубы.