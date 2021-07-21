Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Ежегодная осенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) пройдет с 11 по 17 октября в смешанном формате. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Смешанный формат выбран в связи с пандемией коронавируса. В фонде пояснили, что виртуальными будут все публичные мероприятия и мероприятия по приглашениям. В их числе семинары, министерские встречи и пресс-конференции.

Членов Международного валютно-финансового комитета — руководящего органа фонда — и Комитета по развитию ВБ пригласят для личного участия.

Традиционно в осенней сессии участвуют министры финансов, руководители центральных банков и политики из разных стран. Предыдущие сессии — две весенние и одна осенняя — проходили в режиме онлайн.

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