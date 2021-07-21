Улан-Удэ, 21 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Улан-удэнский авиационный завод представил Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) две новинки — опытный образец модификации легкого вертолета Ка-226Т и офшорный вертолёт Ми-171А3. Об этом написал в соцсети глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Улан-удэнский авиационный завод Ка-226Т

По данным пресс-службы предприятия, Ка-226Т начнёт серию испытательных полётов осенью 2021 года. Особенность обновлённого вертолёта станетидеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье.

«Машина имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость на самых экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадок на площадки, расположенные на больших высотах», — отметили на УУАЗ.

Ми-171А3 является первым отечественным вертолетом, разработанным для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Как отмечается, он разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа.