Рим, 21 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Lamborghini выпустил 15-тысячный экземпляр кроссовера Urus. Снимок с юбилейной машиной размещён на сайте компании.

Lamborghini 15-тысячный Lamborghini Urus

15-тысячный экземпляр Urus сошёл с конвейера через три с половиной года после старта сборки. Данный автомобиль отправится в Великобританию.

Модель получила кузов, выкрашенный в серебристо-серый цвет. Стоит отметить, что это пока не самая массовая модель компании. На данный момент по этому параметру лидирует среднемоторный Huracan, тираж которого за семь лет достиг 18 тыс. единиц.

Однако ежегодный тираж этой модели меньше, чем у Urus. Поэтому в компании прогнозируют, что через полтора года Lamborghini Urus станет самой массовой моделью марки.

Ранее Lamborghini в честь десятилетия своего присутствия на авторынке в Мексике провела в этой стране официальную премьеру спецверсии Huracan Evo. В серию вошли автомобили, представляющие ключевые темы местной культуры: Жизнь, Смерть, Мечта и Время.

Читайте также: В Индии представили копию Lamborghini Aventador