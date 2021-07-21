Милуоки, США, 21 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Об этом 21 июля сообщает.

Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

26-летний греческий форвард набрал в матче 50 очков в шестом матче финальной серии, совершив 13 подборов. В среднем он набирал в финале 35,2 очка и делал 13,2 подбора.

Адетокунбо стал вторым игроком в истории НБА, который смог трижды набрать более 40 очков и 10 подборов в одной финальной серии. Он повторил результат центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О'Нила, установленного им в финальной серии сезона 1999/20 с «Индианой» (4:2).

В сезонах 2018/19 и 2019/20 Адетокунбо дважды подряд признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милуоки» впервые за 50 лет стал чемпионом НБА. Впервые команда выиграла титул в 1971 году.