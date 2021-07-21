Луганск, 21 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 21 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Так, под огнём украинских силовиков оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Молодёжное и Фрунзе. ВСУ применили гранатомёты АГС, СПГ и стрелковое оружие.

В представительстве отметили, что в районе Калиново ранение получил один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что попытки Украины решить конфликт в Донбассе силой приведут к дестабилизации внутри самой Украины.