Москва, , 08:31 — REGNUM Правительство РФ вынесло на рассмотрение законопроект, устанавливающий порядок формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталия Недбай, этот документ, размещённый на официальном госсайте, устанавливает правила по порядку формирования перечней и их состав в отношении:

Лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц.

Иностранных поставщиков платежных услуг, лиц, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состава сведений, включаемых в указанный перечень иностранных поставщиков платежных услуг;

Также Виталия Недбай отметила:

«Документом полномочия по формированию и ведению указанных перечней возложены на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Установлена форма сведений включаемых в Перечень:

наименование субъекта с идентифицирующими данными (полное и сокращенное наименование, номер налогоплательщика или его аналог в стране регистрации, страна регистрации, местонахождения и адрес в стране регистрации);

дата, время внесения в перечень сведений о субъекте; дата, время внесения изменений в сведения о субъекте; дата, время исключения субъекта из перечня.

Информация о включении субъекта в перечень, внесении в отношении него изменений, исключении субъекта из перечня публикуется на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Роскомнадзор формирует перечни в отношении следующих субъектов:

иностранных юридических лиц; иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами; иностранных граждан;

лиц без гражданства осуществляющих деятельность в сети «Интернет», в отношении которых было принято решение об ограничении осуществления переводов денежных средств и приемов платежей.

Одновременно с этим Роскомнадзор формирует перечни и иностранных поставщиков платежных услуг, за исключением иностранных банков, осуществляющих перечисление денежных средств, по поручениям физических и юридических лиц, субъектам, в отношении которых было принято решение об ограничении осуществления переводов денежных средств и приемов платежей.

До внесения информации об иностранном поставщике платежных услуг, в соответствующий перечень, при выявлении нарушения им требований № 236-ФЗ, Роскомнадзор направляет в адрес иностранного поставщика уведомление, об устранении нарушений, предоставляя при этом срок для устранения нарушения не менее 30 календарных дней.

В случаях повторного нарушения или не устранения в установленный срок нарушений Роскомнадзор в трёхдневный срок принимает решение о внесении такого поставщика в соответствующий перечень. Проект Постановления реализует требования Федерального закона от 01 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».

Резюмируя все выше сказанное, считаю, что в отрасли с этим законопроектом ничего фактически не изменится, потому что этот законопроект направлен лишь на исполнение требований ФЗ о деятельности иностранных лиц. В данном законопроекте речь идет только о формировании списков. Никаких новелл, представленный законопроект не содержит».