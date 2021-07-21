Москва, 21 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Школьники научно-технологической программы «Большие вызовы», проходящей в образовательном центре «Сириус» (Сочи), разработали модель аппарата для исследования Марса и поиска воды на этой планете. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе центра.

Nasa.gov Колонизация Марса

«По задумке молодых инженеров и их наставников, GasHopper — так называется аппарат — будет искать воду, необходимую при колонизации планеты», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что для перемещения аппарат использует сухой лед — углекислый газ в твердом состоянии, которым богаты марсианские полярные шапки. Передвигаться аппарат будет прыжками за счет сжатого газа.

Модель дети собирают сами, элементы печатаются на 3D-принтере, одновременно с этим составляется электрическая схема и программируется бортовой компьютер. Запускаться аппарат будет дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2021 (International Olympiad in Informatics) сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала три золотые и одну серебряную медали. Соревнования принимал Национальный университет Сингапура. Однако из-за эпидемиологической ситуации, как и в прошлом году, команды участвовали дистанционно, российская сборная — на базе образовательного центра «Сириус».

Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 22 и 25 июня. На них участники продемонстрировали различные навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач.

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