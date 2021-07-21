Октябрьский, Башкирия, 21 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в подделке медицинских справок в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает МВД по региону.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По предварительной информации, обвиняемый 51-летний житель г. Октябрьского незаконно изготовил за денежное вознаграждение медицинские справки.

«В ходе оперативно-следственных действий у подозреваемого были обнаружены более 30 справок, изготовленных на разные фамилии. Одна часть поддельных медицинских документов были об определении РНК коронавируса, вторая — о якобы проведенных на исследованиях на антитела M (LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полицейские считают, что получатели справок этих медицинских обследований не проходили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам подделки документов. Во время обыска в квартире фигуранта уголовного дела было изъяты поддельные медсправки, оттиски печатей, оргтехника и свыше 30 тысяч рублей.

Сообщается, что в 2021 году по аналогичным фактам в республике было возбуждено свыше 30 уголовных дел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух женщин заподозрили в выдаче «липовых» справок о вакцинации.