Астана, 21 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Казахстане за минувшие сутки выявили 5179 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди регионов республики высокий уровень заболеваемости наблюдается в Нур-Султане, где обнаружили 1277 случаев заражения коронавирусом, в Алма-Ате — 710, Карагандинской области — 703. Общее число случаев заражения достигло 504 290.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Казахстане начала расти в конце июня 2021 года. К середине июля в республике стали регистрировать рекордные показатели по числу новых носителей коронавируса. 16 июля поставлен антирекорд с начала пандемии — 5658 случаев заражения.