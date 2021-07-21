Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Председатель инаугурационного комитета бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Том Баррак был задержан американскими правоохранительными органами по обвинению в работе на власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 20 июля сообщило на своем сайте министерство юстиции страны.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме него, схожие обвинения были предъявлены гражданину США Мэттью Граймзу и подданному ОАЭ Рашиду аль-Малику. По версии ведомства, с 2016 года по 2018 год указанные лица продвигали интересы ОАЭ в США и пытались оказать влияние на внешнюю политику Вашингтона.

В 2016 году Баррак согласился поддержать кандидата на пост посла США в ОАЭ, которого предложили в Эмиратах. В 2017 году он оговорил Трампа от проведения саммита по конфликту между Катаром, ОАЭ и другими странами Ближнего Востока.

Барраку также предъявили обвинение в препятствовании правосудию и ложных показаниях, которые он дал на допросе в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна обвинили в неуплате налогов на сумму $2 млн. Вместе с ним по делу проходит его супруга Нидия Стоун.

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