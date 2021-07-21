Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Председатель инаугурационного комитета бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Том Баррак был задержан американскими правоохранительными органами по обвинению в работе на власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 20 июля сообщило на своем сайте министерство юстиции страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Кроме него, схожие обвинения были предъявлены гражданину США Мэттью Граймзу и подданному ОАЭ Рашиду аль-Малику. По версии ведомства, с 2016 года по 2018 год указанные лица продвигали интересы ОАЭ в США и пытались оказать влияние на внешнюю политику Вашингтона.

В 2016 году Баррак согласился поддержать кандидата на пост посла США в ОАЭ, которого предложили в Эмиратах. В 2017 году он отговорил Трампа от проведения саммита по конфликту между Катаром, ОАЭ и другими странами Ближнего Востока.

Барраку также предъявили обвинение в препятствовании правосудию и ложных показаниях, которые он дал на допросе в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна обвинили в неуплате налогов на сумму $2 млн. Вместе с ним по делу проходит его супруга Нидия Стоун.

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