Кызыл, 21 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала года в республике подтверждено 4948 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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«Из 188 заболевших 34 детей, 108 женщин, 80 мужчин. 99 больным от 18 до 49 лет, 41 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 14 пожилых людей старше 65 лет», — добавили в ведомстве.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечится 1441 пациент. Состояние 276 из них оценивается, как тяжёлое. 40 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 81,6%.