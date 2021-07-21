Джакарта, 21 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло архипелаг Талауд в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Согласно данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 21 июля в 03:26 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находится в 176 км от Мелонгуане. Очаг землетрясения залегал на глубине около 91 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано недалеко от берегов Папуа — Новой Гвинеи.