Мегион, Югра, 21 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Мегионе (Югра) отдано в суд дело бывшего инспектора отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора округа. Ему вменяют служебный подлог, сообщает окружное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следователи считают, что эта гражданка ранее получила от представителя застройщиков взятку в размере 2,3 млн рублей. И взамен эта дама выдала документ о соответствии трёх домов требованиям технических регламентов и проектной документации и готовы к заселению.

По данным Накануне.Ru, свидетелем по этому делу является глава Мегиона Олег Дейнека.

Два автомобиля обвиняемой на сумму 2,4 млн рублей арестованы.