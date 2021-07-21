Москва, 21 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Решение о выходе России из Договора по открытому небу было правильным, это подтвердила состоявшаяся в Вене конференция государств — участников ДОН. Такое сообщение опубликовано на сайте российского МИД.

Самолёт в небе

Во внешнеполитическом ведомстве конференцию назвали последним политическим рубежом на пути России к выходу из этого международного договора. Россию на ней представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом Договоре», — подчеркнули в МИД.

Ближайшие союзники США и некоторые другие страны, указано в сообщении, выступили с обвинениями, упрёками и призывами в адрес РФ. Российская сторона предложила несколько вариантов решения проблемы, но западные партнёры учитывать её интересы отказались.

«Вся вина за развал ДОН лежит на США», — заявили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет выполнять свои обязательства в рамках Договора по открытому небу до официального выхода из соглашения, который произойдёт 18 декабря 2021 года.

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