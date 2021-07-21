Алма-Ата, Казахстан, 21 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алма-Атинской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в антикоррупционной службе по Алма-Атинской области.

Chris Potter Взятка

По данным ведомства, чиновник получил $33,5 тыс. от руководителя компании в качестве «отката» в размере 15% от суммы договора по строительству объекта. Общий размер взятки должен был составить 90 млн тенге ($210 тыс.).

В обмен чиновник должен был признать компанию победителем конкурса по государственному закупу работ в рамках госпрограммы поддержки и развития бизнеса.

Полиция также задержала учредителя и директора подрядной организации. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.