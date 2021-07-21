Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Хорошие отношения между Россией и США соответствуют интересам народов двух стран. Такое мнение 21 июля высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов U.S. Mission Geneva

«Иметь хорошие отношения между Соединенными Штатами и Россией в интересах и народа Соединенных Штатов, и народа России», —заявил он в интервью телеканалу RT America.

Также Антонов добавил, что из-за того, что Москва и Вашингтон являются постоянными членами Совбеза ООН, у них особые обязательства по поддержанию мира. При этом он подчеркнул, что у обеих стран «не должно быть времени для ссор», так как им необходимо заниматься решением других международных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские власти попросили Украину воздержаться от критики в отношении газопровода «Северный поток — 2» во время напряжённых переговоров администрации США с властями Германии по поводу будущей сделки.