Калуга, 21 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. 20 июля генеральный директор АО «РЭЦ» (АО «Российский экспортный центр») Вероника Никишина посетила ряд предприятий Калужской и индустриальных парков области. В рабочей поездке ее сопровождал глава региона Владислав Шапша. В индустриальном парке «Ворсино» руководителю РЭЦ рассказали о самом парке и расположенной на его территории «грузовой деревне» — мультимодальном логистическом центре Фрейт Вилладж Ворсино. Хаб является одним из важнейших транспортных коридоров, связывающим Азию и Европу.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава РЭЦ посетила предприятия Калужской области

Вероника Никишина посетила также новый терминал «грузовой деревни» «Запад», который был введен в эксплуатацию в мае этого года. Два современных козловых контейнерных крана грузоподъёмностью 45 тонн позволяют обрабатывать одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складируя 10 рядов контейнеров по три контейнера в высоту. На данный момент в терминале уже созданы условия как для приема, так и для отправки рефрижераторных контейнеров.

Еще одной точкой посещения стал Индустриальный парк «Росва», автомобильный и шинные заводы, расположенные на его территории. На ООО «ПСМА Рус» Владислав Шапша и Вероника Никишина приняли участие в церемонии торжественного запуска новых проектов группы Stellantis.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава РЭЦ посетила предприятия Калужской области

Во время знакомства губернатора и руководителя РЭЦ с работой ООО «Континентал Калуга» было отмечено, что на нем производят летние и зимние шипованные шины для легковых и легкогрузовых автомобилей нескольких брендов компании. Более половины продукции предприятия в 2020 году было отправлено на экспорт в 21 страну дальнего и ближнего зарубежья. Сейчас объем экспорта продолжает расти. На заводе Владислав Шапша и Вероника Никишина провели круглый стол для представителей организаций-экспортёров Калужской области, в работе которого также принял участие заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

По словам генерального директора Российского экспортного центра, экспортный потенциал Калужской области очень высок: «Регион может гордиться диверсификацией своей продуктовой линейки. Около 90% из структуры экспорта Калужской области является не сырьевым и не энергетическим. Продукция уходит в 118 стран. Можно поблагодарить экспортеров региона за такую активность», — подчеркнула она, — «Ярким примером я бы назвала поставки медицинского оборудования на рынки США и ЕЭС, а также поставки в ЕЭС и Японию пианино и роялей, поставки в США программного обеспечения. Это огромный успех!». Руководитель РЭЦ также рассказала о новом региональном стандарте: «Мы ведём системное направление работы по внедрению регионального стандарта 2.0, инструменты которого создадут эффективную экосистему поддержки экспорта. Сейчас внедрены и работают 7 из 15 инструментов, это достойный результат, при том, что мы прошли контрольные точки раньше поставленных сроков», — подчеркнула генеральный директор экспортного центра.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава РЭЦ посетила предприятия Калужской области

Как отметил Владислав Шапша в регионе более 500 предприятий, которые активно экспортируют продукцию. Они достигают успеха, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра.

«В Калужской области производится продукция, востребованная, в том числе и за рубежом. Ежегодный объем экспорта у нас превышает 3 млрд. долларов США и за первые 5 месяцев этого года он вырос на 40% к прошлогодним значениям. Вопросы экспорта, помощи производителям, выхода на новые рынки — это важная задача для региона. Рассчитываю, что мы сможем совместно с Российским экспортным центром эффективно использовать существующие механизмы, возможно, найти новые возможности поддержки бизнеса», — резюмировал губернатор.

Еще одним местом посещения стал АО «Обнинскоргсинтез». Предприятие производит антифризы, автомасла, смазочные материалы под торговым названием SINTEC. Продукция компании «Обнинскоргсинтез» имеет допуски заводов VOLKSWAGEN, MAN, VOLVO, ВАЗ, КАМАЗ и др., экспортируется в Узбекистан, Монголию, Туркмению, Таджикистан, Молдова, Азербайджан.