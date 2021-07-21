Иркутск, 21 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3510 человек, причём 42 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 21 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 81 851 человек (+390 за последние сутки).

Госпитализированы 5783 (+135 за последние сутки).

Выздоровели 72 165 пациентов (+185 за последние сутки).

Ещё 357 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+5 за последние сутки).

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