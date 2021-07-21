Уфа, 21 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Ребенок пострадал в результате срыва кровли со здания торгового назначения в селе в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Сообщается, что 20 июля в Бижбулякском районе в селе Бижбуляк из-за сильных порывов ветра со здания торгового назначения сорвало крышу площадью 80 кв. метров. В результате получила травмы девочка 2007 года рождения. Ее срочно доставили в медучреждение.

Отмечается, что из-за сильного ветра крышу на площади 20 кв. метров сорвало с частного гаража в н. п. Кенгер-Менеуз. К счастью, здесь обошлось без жертв и пострадавших.