Саратов, 21 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за первое полугодие зарегистрировали 41 666 актов гражданского состояния. Итоги работы за шесть месяцев подвела начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Свадьба

В областных органах ЗАГС за это время составили 4732 записи актов о заключении брака, 4857 — о расторжении брака. По состоянию на 1 июля зарегистрировано 220 семейных союзов с иностранцами, что на 57% больше, чем в прошлом году. Чаще вступают в брак с жителями Азербайджана, Таджикистана, Армении, Казахстана и Украины. Среди женихов и невест были также представители Германии, США, Сирии и Марокко.

В конце августа в регионе ожидается свадебный бум. На 21.08.2021 заявление уже подали 277 пар.

С начала года в Саратовской области зарегистрировали 8899 новорожденных, из них 51% мальчики и 49% девочки. За полгода родилось 95 пар двойняшек, это больше аналогичного периода прошлого года на 6%, добавила Пономарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовских семьях все чаще рождаются, по сравнению с 2020 годом, третьи и четвертые по счету малыши.

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