Москва, 21 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Ростех ожидает роста финансовых результатов АвтоВАЗа по итогам 2021 года, несмотря на простои производства из-за проблем с компонентами. Об этом заявил глава российской госкорпорации Сергей Чемезов.

ИА Красная Весна Конвейер АвтоВАЗа. Тольятти

«Мы ожидаем, что финансовые показатели компании будут улучшены по сравнению с 2020 годом, даже с учетом простоев производства, которые произошли в последнее время на заводе из-за недопоставок компонентов», — сказал он ТАСС.

Он уточнил, что АвтоВАЗ «вручную» управляет ситуацией с помощью другого своего акционера Renault и поддерживает связь со всеми ключевыми поставщиками электроники и субподрядчиками.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в мае 2021 года аналитики консалтинговой компании AlixPartners спрогнозировали, что общие потери мировой автомобилестроительной промышленности из-за дефицита чипов составят около $110 млрд.

Отметим, что 17 июля основное предприятие АвтоВАЗа приостановило выпуск моделей Lada Granta и Niva из-за нехватки электронных компонентов. Это произошло второй раз за неделю.

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