Джакарта, , 08:09 — REGNUM Правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу до 25 июля 2021 года, сообщается в официальном аккаунте президента Индонезии Джоко Видодо в Twitter.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

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«Если тенденция снижения заболеваемости COVID-19 продолжит снижаться, с 26 июля 2021 года будут постепенно открыты несколько видов экономической деятельности», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Президент призвал всех жителей работать рука об руку, чтобы количество случаев заболевания сократилось, а давление на больницы уменьшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, более жесткие ограничения по коронавирусу в Индонезии действовали с 3 по 20 июля 2021 года.

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