Гавайи, США, 21 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Командование Королевских военно-воздушных сил (Великобритания) намерено восстановить тактики спасения лётчиков и самолётов от ракетных угроз, которые использовались во времена Холодной войны, заявил 20 июля глава ВВС Британии Майк Уигстон в ходе встречи с американскими коллегами в Перл-Харборе. Об этом пишет газета The Telegraph.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

По словам британского маршала, потенциальная угроза исходит из России, и она связана с возможным размещением крылатых ракет в Калининградской области. На случай военного конфликта британских лётчиков научат рассредотачиваться и садить самолёты вне аэродромов.

«Мы будем заново учиться рассеиваться…, — сказал Уигстон. — Мы должны взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе Холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях».

Он добавил, что в ходе предстоящих учений Exercise Agile Stance лётчикам будет дан приказ покинуть аэродромы, чтобы затем приземлиться в аэропортах и даже на автомагистралях. Предложенные тактики Уигстон назвал спасением на случай атаки, подобной той, что совершили японцы при нападении Японии на американский Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.