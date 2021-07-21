Москва, 21 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. На фото дома арестованного главы Ставропольского ГИБДД поражает не роскошь, а позорный, низкий, тупой вкус этих людей. Это в своем телеграм-канале отметил писатель Захар Прилепин:

Steemit.com Деньги в унитаз

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»Они, б…, воображают себя Людовиками какими-то. Им надо, чтоб всё было в золоте и в вензелях. Как в фильме про Д’Артаньяна и Ришелье. Там у короля так было, его Олег Табаков играл. Уже тогда всю эту роскошь показывали советским людям, чтоб они ужаснулись низости королевской семьи. А эти вот не ужаснулись. Они приняли это за образец.

О, холопы. Какие же вы ничтожные холопы со своими унитазами и золочеными ванными. И у нас у половины элиты — такое же безобразие в их дворцах. Аристократия! Спят и видят себя в ЛондОне.

Вы дождётесь своих революционных матросов. Допрыгаетесь. К вам явятся. Начальник ГИБДД с доходом в миллиард, который он вот так вот тратил. Бьюсь об заклад, там ни одной книжки дома нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Оперативная видеосъемка СКР жилища одного из задержанных впечатляет не размерами и объёмами.

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