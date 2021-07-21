«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые за 50 лет
Милуоки, США, 21 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Финикс Санз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98.
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Баскетбол
Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов.
В составе «Финикса» разыгрывающий Крис Пол набрал 26 очков.
Таким образом, «Милуоки» стал чемпионом НБА, выиграв финальную серию со счётом 4:2. «Бакс» выиграли НБА впервые за 50 лет, в последний раз клуб становился чемпионом в 1971 году.