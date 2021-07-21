Екатеринбург, 21 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, из-за которого пострадали три человека. Об этом пишут СМИ.

63.мвд.рф ДТП

По данным Накануне.Ru, авария произошла 20 июля на седьмом километре кольцевой автодороги. ГАЗ 35 071 столкнулся с машиной «Шкода-Октавия», а она в свою очередь врезалась в «Газель». Также участниками ДТП стали «Субару» и «Лада-Гранта».

Травмы получили водители «Субару» и «Шкода-Октавия», а также трёхлетний пассажир последней. По данным ГИБДД, водитель машины ГАЗ отвлёкся, из-за чего и случилось столкновение.