Улан-Удэ, 21 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 50 396, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 167 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 253 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 45 816 человек. Дополнительно сняты с наблюдения 949 жителей.