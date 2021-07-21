Лондон, 21 июля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Меры по борьбе с нелегальной иммиграцией договорились усилить главы МИД Великобритании и Франции Прити Пател и Жеральд Дарманин. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе британского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Министры подписали соответствующее соглашение на фоне всплеска случаев незаконного пересечения границы между двумя странами. Согласно документу, Париж увеличит в два раза количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, что должно препятствовать отправлению лодок с мигрантами.

В ведомстве отметили, что ранее Франция уже удваивала число сотрудников полиции, которое дежурят на побережье республики. Отмечается, что этот шаг помог предотвратить вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года.

В правительстве Британии добавили, что Лондон поможет Парижу разместить больше силовиков на побережье, а также поспособствует «появлению новейшего оборудования для контроля всей территории севера Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министерство внутренних дел Великобритании представило законопроект об ужесточении борьбы с нелегальной иммиграцией в королевстве.