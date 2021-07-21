Уфа, 21 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Тела рыбака и подростка извлекли из водоемов в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины

Сообщается, что днем 19 июля в селе Сабаево Буздякского района во время ловли рыбы пропал мужчина 1971 года рождения. По предварительным сведениям, он с приятелями пошел на рыбалку на пруд. В какой-то момент друзья его потеряли и обратились к спасателям. Тело мужчины было обнаружено 20 июля в водоеме.

Специалистам предстоит установить причины его смерти и обстоятельства произошедшего.

Еще одна трагедия произошла 20 июля на озере в деревне Таусенгирово Кармаскалинского района. По предварительной информации, подростки плавали на надувном матрасе. В какой-то момент матрас перевернулся. В результате 17-летний юноша утонул. Спасатели обнаружили его тело в 20 м от берега на глубине порядка десяти метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из водоемов в Башкирии за сутки достали тела пяти человек.