Кемерово, 21 июля, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 21 июля в регионе выявили 196 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб, пятеро пациентов скончались, и 194 пациента выздоровели.

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Таким образом, в Кузбассе 41 229 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1896 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 368 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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