Москва, 21 июля, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Похолодание до температур ниже климатической нормы произойдет в регионах европейской части России к 24 июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода в России

«К выходным (24 и 25 июля) вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», — сказал синоптик, слова которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в Центральном Черноземье будет холоднее на два градуса ниже нормы, а в южных регионах — на уровне обычных значений и на один градус ниже. Вместе с тем, как отметил научный руководитель учреждения, в следующие пять дней сильных температурных аномалий ожидать не стоит.

Вильфанд также добавил, что до 25 июля жители Центральной России не увидят осадков, за исключением юга Центрального федерального округа, где могут наблюдаться «опасные природные явления».

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 23 июля в Свердловской области должны пройти ливни с грозовым ветром при порывах до 17 метров в секунду.