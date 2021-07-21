Москва, 21 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В прогремевшем на всю страну после задержания начальника краевого управления ГИБДД полковника полиции Алексея Сафонова Ставропольском крае претензии к силовикам есть и у представителей бизнеса. Вот уже год краснодарская компания «Еврохим СЗР», работавшая в сфере производства удобрений и азотных соединений, пытается взыскать более 27 млн рублей ущерба с МВД России. В качестве обоснования иска ООО заявило пропажу изъятого у нее по уголовному делу имущества — химических средств для защиты растений, которых после того, как дело прекратили, на складе в Ставрополье попросту не оказалось. Арбитраж Москвы краснодарскому бизнесмену в удовлетворении иска отказал, как и вторая инстанция, но он пытается обжаловать вердикт в арбитраже Московского округа. Дата слушаний по рассмотрению жалобы пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Кассационная жалоба поступило в окружной суд 13 июля 2021 года. Третьим лицом в споре проходит отдел МВД Предгорного района Ставропольского края, в котором в апреле 2021 года сменился руководитель. К прошлому главе — Сергею Поминову — возникли некоторые вопросы, касающиеся обширных владений его семьи.

В основе иска компании «Еврохим СРЗ», принадлежащей Ирине Магомедовой (директор — Магомед Магомедов), лежит исчезновение со склада хранения изъятых по уголовному делу материальных ценностей в виде химических средств для защиты растений стоимостью 27 132 225 рублей.

В августе 2015 года, рассмотрев заявление гражданина Геворкова, следователь СО ОМВД России по Предгорному району Ставрополья С. Н. Соловьянов вынес постановление о возбуждении уголовного дела. Позднее по этому делу суд, рассмотрев постановление заместителя начальника ОМВД России по Предгорному району А. П. Шурупова, наложил арест на имущество ООО «Еврохим СЗР». Руководству компании запретили распоряжаться «химическими средствами защиты растений в общем количестве 44 наименования». В апреле 2016 года арестованное имущество отправили на склад в Пятигорск, который принадлежал Анатолию Радько. В декабре 2017 года в отношении владельца фирмы Магомеда Магомедова суд вынес решение о виновости в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и отправил на пять лет в колонию общего режима. Но уже в апреле 2018 года приговор был отменен. В декабре 2018 года следователь прекратил уголовное преследование в отношении Магомедова «в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, т. е. по реабилитирующему основанию». Собственник потребовал вернуть ему имущество, арестованное по делу, но того на складе не оказалось. Это и стало основанием для обращения в суд.

Что касается исчезнувшего имущества, то на август 2020 года обвиняемым по уголовному делу о тайном хищении проходил владелец склада.

Взыскать компенсацию с МВД России в первых двух инстанциях краснодарской фирме, которая проходит по уголовному делу потерпевшей, не удалось. Суд заявил, что уголовное дело в отношении владельца склада на март 2021 года не завершено, и оснований пока вроде как нет.

Известно также, что Магомедов подавал отдельно иск и от своего имени, но уже к ГУ МВД России по Ставропольскому краю, требуя выплаты 50 млн рублей ущерба. Судьба этого дела пока неизвестна.

Напомним, 20 июля 2021 года в Ставропольском крае был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (общий ущерб — более 19 млн рублей) и организация преступного сообщества. Фигурантами по делу проходят ещё шесть человек. На кадрах оперативной съемки видны золотой дворец Сафонова, позолоченные унитазы и убранство в стиле «дорого-богато». Известно, что спецоперация проводилась в отношении более чем 35 сотрудников ГИБДД и гражданских лиц. Изъяты крупные денежные суммы, дорогостоящее имущество и предметы роскоши. Обыски прошли не только на Ставрополье, но и в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Ростовской области.

Следствие установило, что несколько лет группа лиц выпускает некие незаконные акты пропуска, реализуя их за деньги лицам, которые осуществляют грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставрополья. Указанные пропуска дают владельцам автотранспорта возможность беспрепятственно перевозить грузы «с нарушениями административного законодательства» по территории региона.

После громкого скандала с поста руководителя ГУ МВД РФ Ставрополья был уволен назначенный весной 2021 года Сергей Щёткин, бывший до этого начальником управления МВД России по Пензенской области. Примечательно, что перевод на Ставрополье состоялся накануне ареста губернатора Ивана Белозерцева.

Сафонов занимает свой пост с 2012 года. До Щёткина его непосредственным начальником был Александр Олдак. Последний, по данным СМИ, после отставки в силовых ведомствах был назначен на должность помощника губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.