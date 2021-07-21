Виктория, Канада, 21 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в канадской провинции Британская Колумбия достигла «критической точки», и она будет ухудшаться, заявил 20 июля на брифинге министр общественной безопасности региона Майк Фарнворт.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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"Основываясь на совете руководителей служб чрезвычайных ситуаций и лесных пожаров, а также на моем вчерашнем брифинге об ухудшении погоды, я объявляю в провинции чрезвычайное положение», — сказал он.

Фарнворт добавил, что такое положение позволит службам начать подготовку пунктов, необходимых для поддержки эвакуированных, и одновременно избежать массовой эвакуации.

По сообщениям в местной прессе, уведомления о возможной эвакуации уже начали приходить гражданам — их получили почти 5700 человек.

Ранее операционный директор службы пожаротушения Британской Колумбии Клифф Чепмен заявил, что с конца июня в провинции сгорели леса на территории 1200 квадратных миль (3000 кв. километров), что в три раза больше, чем обычно сгорает к третьей декаде июля.