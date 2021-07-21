Петропавловск-Камчатский, 21 июля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Пожар произошел в хозяйственной постройке в селе Соболево Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в здании по улице Совхозной в ночь на 21 июля. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, общая площадь возгорания оценивалась в 28 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, в результате возгорания пострадали деревянные перекрытия и холодильная установка. Люди при пожаре не пострадали. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в здании возле резиденции премьер-министра Франции произошел пожар. Возгорание произошло в трехэтажном здании в Париже, огнем был охвачен весь чердак. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.