Пекин, 21 июля, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Около 100 тысяч человек были эвакуированы в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) из-за наводнений, обрушившихся на регион, 21 июля передает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

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Для поддержки экстренных служб города были направлены примерно 2 тыс. военнослужащих, около 6,8 тыс. спасателей и 1,4 тыс. единиц техники. Городские власти просят граждан не покидать свои дома без веских причин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля наводнения в Чжэнчжоу разрушили плотину на водохранилище Гоцзяцзю.