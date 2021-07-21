Токио, , 07:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) преследует цель вакцинировать к сентябрю 70% населения в каждой стране, заявил 20 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио.

Тедрос Адханом Гебрейесус Who.int

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«Наша цель — вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель — глобальное восстановление (после пандемии)», — сказал он.

Гебрейесус призвал правительства стран достичь этой цели совместно и добавил, что для этого потребуется 11 млрд вакцин.

Во время своего выступления глава ВОЗ отметил также, что заражение коронавирусом во время летних Олимпийских игр в Токио — 2021 будет неизбежным, и что за оставшееся до окончания игр время, вероятно, заболеют до 100 тыс. человек.

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