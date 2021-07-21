Нью-Дели, 21 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа в 2021 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Птичий грипп

Сообщается, что 11-летний мальчик скончался в результате заболевания птичьим гриппом в одной из больниц Дели. Сам пациент поступил в медучреждение еще 2 июля, позднее у него выявили заболевание. После смерти ребенка и подтверждения диагноза всех медработников, контактировавших с пациентом, отправили на карантин.

Отмечается, что в Индии нередко происходят вспышки птичьего гриппа, наносящие серьезный ущерб поголовью домашней птицы в стране. Всех жителей республики, контактировавших с зараженной птицей, направляют на карантин. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что случаи передачи птичьего гриппа от человека к человеку являются крайне редкими.