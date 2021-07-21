Лондон, 21 июля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки у берегов архипелага Тристан-да-Кунья, сообщает Геологическая служба США.

skeeze Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения находился по координатам 35,4796 градусов южной широты и 15,7759 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4 произошло на территории Китая. Его эпицентр располагался в 15 километрах к северу от населенного пункта Караюлгун. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.